Разработка НПО «Микроген» будет применяться для лечения спастических форм церебрального паралича

Научно-производственное объединение «Микроген» холдинга «Нацимбио» (Госкорпорация Ростех), завершило клинические исследования первого российского препарата на основе ботулотоксина для лечения спастических форм детского церебрального паралича (ДЦП) в возрасте от 13 до 17 лет.

Препарат представляет собой первый отечественный ботулинический токсин типа А – гемагглютинин комплекс «Релатокс». Клинические исследования, направленные на расширение показаний к его применению подтвердили безопасность и эффективность препарата для лечения спастичности мышц верхних и нижних конечностей у детей с ДЦП.

«До сегодняшнего дня все препараты в России для терапии спастичности при детском церебральном параличе были представлены зарубежными разработками. Итоги клинических исследований позволяют говорить о том, что российский препарат для лечения этого заболевания как минимум не уступает мировым аналогам. В ближайшее время мы также планируем завершить исследования для применения препарата у детей от 6 до 12 лет для лечения данной формы заболевания», — отметил генеральный директор НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш.

Разработка «Релатокса» началась Предприятием в 2001 году. На сегодняшний день это первый российский ботулинический токсин, уже применяющийся как в косметологии — для коррекции мимических морщин у взрослых, лечения блефароспазма, так и в неврологической практике – в терапии спастичности мышц верхних конечностей после инсульта. В марте 2017 года «Микроген» подтвердил регистрацию препарата и получил регистрационное удостоверение с внесением «Релатокса» в государственный реестр лекарственных средств на бессрочной основе.

Источник публикации: «Национальная иммунобиологическая компания»

«Фармацевтический вестник»