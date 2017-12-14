ФАС: требования к дистрибьюторам часто носят субъективный характер

ФАС огласила информацию о наиболее часто встречающихся нарушениях в сферах антимонопольного законодательства, рекламы, тарифного регулирования, а также госзаказа и гособоронзаказа.

В частности, при рассмотрении жалоб о нарушениях антимонопольного законодательства в сфере здравоохранения чаще всего выявляются следующие нарушения:

— навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;

— экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара.

ФАС России обращает внимание на необходимость предоставления недискриминационного доступа к товарам, а также исключения требований к дистрибьюторам, носящих субъективный характер. Такие требования дают возможность хозсубъекту, занимающему доминирующее положение на товарном рынке, необоснованно отказывать или уклоняться от заключения с дистрибьюторами договоров купли-продажи.

«Мы рекомендуем хозяйствующим субъектам соотносить свою деятельность с нормами антимонопольного законодательства, определить товарные рынки, потенциально являющиеся неконкурентными. Разработать и внедрить внутренний документ (торговую политику) по отбору контрагентов, а также по взаимодействию с ними», – отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярёв.

«Фармацевтический вестник»