75 лет исполнилось ОАО «Марбиофарм» — одному из старейших фармпредприятий в стране! ФАС: требования к дистрибьюторам часто носят субъективный характер » К концу 2025 г. объем глобального рынка орфанных препаратов превысит 300 млрд долл. Объем глобального рынка орфанных лекарственных препаратов к концу 2025 г. превысит 300 млрд долл. при двузначном показателе среднегодового роста (CAGR), сообщает MilTech со ссылкой на отчет Global Industry Analysis, Size, Share, Volume, Growth, Trends, and Forecast 2017 – 2025. Более 300 млн человек страдают от редких заболеваний, что, в свою очередь привело к повышенному интересу в области разработки орфанных препаратов. Эксперты отмечают, что власти помогают разработчикам орфанных препаратов, предоставляя налоговые льготы, финансирование и другие привилегии. Ключевым сегментом с точки зрения доходности является онкология. Аналитики полагают, что это направление и далее будет популярным среди фармкомпаний. Они прогнозируют дальнейшее развитие разработок препаратов биологического происхождения благодаря их высокой эффективности. Северная Америка, главным образом США, является основным драйвером роста рынка орфанных препаратов. В этом регионе осуществляются основные разработки. Главной стратегией для разработчиков орфанных ЛП является сотрудничество с университетами и слияния/поглощения. Ключевыми игроками в сегменте орфанных препаратов эксперты считают компании Pfizer Inc., Alexion Pharmaceuticals Inc., GlaxoSmithKline plc, Celgene Corporation, Novartis AG и Johnson & Johnson. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»