75 лет исполнилось ОАО «Марбиофарм» — одному из старейших фармпредприятий в стране!

Первый выпуск продукции ОАО «Марбиофарм» («Йошкар-Олинский витаминный завод») состоялся в конце ноября 1942 года, что и считается датой основания завода.

В самый разгар Великой Отечественной войны, 10 марта 1942 года вышел приказ № 105 по Народному Комиссариату пищевой промышленности СССР и приказом № 77 от 21 апреля 1942 года по Народному комиссариату пищевой промышленности Марийской АССР «Об организации витаминного завода в городе Йошкар-Ола для снабжения красной армии витаминной продукцией».

В соответствии с решением СНК (Совет Народных Комиссаров) СССР, СНК Марийской АССР в городе Йошкар-Ола был организован «витаминный завод с использованием склада сахаросбыта, с годовой производительностью в 100 миллионов человекодоз витамина «С» в год» (цитата из приказа).

В тяжелые военные годы коллектив завода трудился самоотверженно, выполняя государственные задания на 130–140%, и отправлял на фронт витаминизированные напитки, галеты, витамин «С» в порошке и другую продукцию. Расширяя производство и увеличивая норму выработки, предприятие поставляло витаминную продукцию в другие регионы страны, истощенные войной, голодом и разрухой. В народе завод получил ласковое название – «витаминка».

С окончанием войны расширился спектр стоящих перед заводом задач – жители послевоенной страны остро нуждались в витаминах и лекарственных средствах, а смежные отрасли медицинской и пищевой промышленности в сорбите и аскорбиновой кислоте.

В послевоенный период на заводе были введены в эксплуатацию цеха растительных витаминов, цеха по синтезу аскорбиновой кислоты и цеха по выпуску сорбита и сорбозы, липоевой (тиоктовой) кислоты и липамида, а также цеха по производству готовых лекарственных форм.

В 70-е годы предприятие вышло на производство 200 тонн аскорбиновой кислоты и до 5000 тонн сорбита в год, став одним из крупнейших производителей в СССР аскорбиновой кислоты и сорбита.

В 2005 году ОАО «Марбиофарм» вошел в группу компаний «БИОТЭК». Сегодня ОАО «Марбиофарм» — одно из крупнейших современных фармацевтических предприятий страны, являющееся единственным в России производителем субстанций аскорбиновой, липоевой, янтарной кислот и сорбита. Продуктовый портфель завода состоит из более 80 наименований препаратов различных фармакотерапевтических групп – лекарств, субстанций, пищевых и биологически активных добавок в форме таблеток, драже, порошков, капсул, настоек, растворов, сиропов, — для лечения сердечно сосудистых заболеваний, болезней верхних дыхательных путей, психоневрологических заболеваний и органов пищеварения.

Около 30% из них входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Продукция ОАО «Марбиофарм» поставляется во все регионы России, страны СНГ и Балтии.

В Госреестр РФ включены 22 активные фармацевтические субстанции производства ОАО «Марбиофарм».

Б.И. Шпигель, Председатель Совета директоров ГК «БИОТЭК»: «Героическая история завода в военные годы и вклад в здоровье многих поколений наших граждан являются для нас вдохновляющим примером. Не изменяя лучшим традициям предприятия, мы продолжаем работу по созданию доступных для населения и лечебных учреждений качественных лекарств и витаминов. В ближайшее время мы представим новые препараты, которые в настоящем находятся на различных стадиях разработки и регистрации».

В течение последних нескольких лет на ОАО «Марбиофарм» осуществлялся инвестиционный проект по реконструкции и модернизации предприятия, и после успешного прохождения проверки Министерством промышленности и торговли Российской Федерации завод был сертифицирован на соответствие требованиям стандартов GMP.

Являясь одним из старейших предприятий фармацевтической отрасли, ОАО «Марбиофарм» динамично развивается, работая на благо вашего здоровья.

Источник публикации: ГК «Биотэк»

«Фармацевтический вестник»