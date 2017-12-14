Агентство IQVIA (IMS Health) опубликовало рейтинг крупнейших дистрибьюторов России, 1-3 кв. 2017, в котором «Катрен» занимает первое место по объему коммерческих продаж по итогам трех кварталов 2017 года.

Также, по данным агентства, по итогам 1-3 кварталов 2017 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке прямых продаж лекарственных средств составила 68,1 %. Совокупная доля трех крупнейших дистрибьюторов по итогам 1-3 кварталов 2017 г. достигла 48,5 %.

В 2017 году АО НПК «Катрен» продолжило развивать собственную логистику и внедрять глубокую автоматизацию на региональных складах. В 2017 году компания завершила реконструкцию Хабаровского склада, мощность которого увеличилась в 2,5 раза. Также летом начались отгрузки с нового склада «Катрен» в Тюмени.

Масштабная инвестиционная программа по модернизации логистической системы, которую компания «Катрен» реализует на протяжении последних лет, способствует повышению операционной эффективности всех процессов, что в свою очередь дает компании большую устойчивость к рыночным колебаниям.