Фармкомпании заинтересовала возможность заключения СПИК в Ленинградской области

Законопроект, определяющий порядок заключения специального инвестконтракта (СПИК) в Ленинградской области, будет рассмотрен на заседании областного парламента 25 декабря. Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 12 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, на СПИК сможет претендовать проект с объемом инвестиций от 50 млрд рублей, связанный с производством новых видов продукции, которые ранее не выпускались в регионе. Компания, работающая по специальному контракту, будет полностью освобождена от налога на имущество. Кроме того, для инвестора ставка по налогу на прибыль снизится с 13,5 до 5%.

О желании заключить специальные контракты заявили 10 предприятий, в том числе «Герофарм», «Биокад», пишет dp.ru. По словам представителей «Биокада», СПИК планируется заключить для строительства завода за 3 млрд рублей по выпуску фармацевтических субстанций. Заключение контракта сократит сроки окупаемости проекта. Возможно, получится зачесть часть уже вложенных в строительство завода средств.

«Фармацевтический вестник»