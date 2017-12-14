Маркировкой товаров займется ГЧП с участием «Ростеха»

Единым оператором по электронной маркировке всех подлежащих особому учету товаров, включая лекарства, станет государственно-частное партнерство (ГЧП) на базе «Ростеха», сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Кто станет частным инвестором проекта и за счет чего будет достигнута окупаемость вложений, министр не уточнил.

Мантуров сообщил, что проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства – «чтобы не накладывать дополнительное бремя на бюджет России, и в то же время чтобы иметь эффективную систему».

Единая система маркировки должна заработать в 2024 году. Перечень подлежащих маркировке товаров будет расширен – помимо меховых изделий и лекарств туда планируется включить «верхнюю одежду, куртки, блузки, сорочки, туалетную воду, духи, фотокамеры и колесные диски», перечислил министр.

Формат ГЧП предполагает участие частных инвесторов и окупаемость проекта, однако за счет чего может окупиться система мониторинга движения товаров, Мантуров не уточнил.

Ранее «Ведомости» сообщали, что оператором системы маркировки в рамках ГЧП может стать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который принадлежит структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, «Ростеху» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

ЦРПТ уже участвует в проекте «Ростеха» по производству оборудования для маркировки: на площадях концерна «Автоматика» выпускается восемь видов оборудования, в производство вложено 20 млн евро. В 2018 году «Ростех» планирует поставить до 1,2 тысячи различных комплектов для фармпроизводителей и дистрибьюторов.

В системе мониторинга и контроля госзакупок лекарств планировала поучаствовать близкая к братьям Ротенберг компания «Национальный фармацевтический реестр». Деловой партнер Ротенбергов и председатель совета директоров «СМП Банка» Артем Оболенский в сентябре 2016 года направлял письмо вице-премьеру Игорю Шувалову с предложением включить компанию в работу по запуску системы контроля госзакупок лекарств.

Источник: Интерфакс

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