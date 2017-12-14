РБК отыскал крупнейших поставщиков лекарств и медизделий среди ИП

РБК представил ТОП15 крупнейших исполнителей госзаказов среди индивидуальных предпринимателей (ИП) за последние пять лет. Треть из них, как оказалось, работают в сфере здравоохранения. Самый предприимчивый – Александр Утемов (3-е место в ТОП15), поставляющий лекарства в сети государственных аптек в Челябинской и Курганской областях. За три последние года он заключил с ними контракты на сумму 1,8 млрд рублей.

Александр Марьясов (7-е место, сумма заключенных контрактов – 1,26 млрд рублей) занимается поставкой продуктов питания в больницы, школы и детские сады Норильска (Красноярский край).

Светлана Кириллина (10-е место, сумма контрактов – 1,08 млрд рублей) снабжает медицинскими перчатками государственные больницы по всей России.

Сразу за ней в рейтинге следует Ольга Батракова (11-е место, сумма контрактов – 0,81 млрд рублей), занимающаяся поставкой продуктов питания в больницы Волгоградской области.

Замыкает список Дмитрий Колчанов (15-е место, сумма контрактов – 0,70 млрд рублей), который поставляет продукты питания в больницы, школы и детсады Республики Коми и Ямало-Ненецкого АО.

Как отмечает РБК, в соответствии с действующим законодательством оборот микропредприятия, статус которого позволяет получить налоговые преференции, не должен превышать 120 млн рублей в год. Однако многие предприниматели сохраняют статус ИП, даже если их выручка значительно больше.

При этом все оборотные средства ИП считаются собственностью предпринимателя: их можно извлечь из кассы или снять с расчетного счета вне зависимости от размера суммы и целей ее расходования. Кроме того, для ИП действует особый налоговый режим, а в случае нарушений для них предусмотрено более мягкое наказание, чем для юридических лиц.

Ранее Аналитический центр Vademecum представил ТОП100 крупнейших поставщиков рынка госзаказа медизделий в 2016 году. Совокупная стоимость контрактов, исполненных участниками ТОП100, превысила 112 млрд рублей. Несмотря на то что рейтинг закрыла компания с годовым объемом поставок 0,479 млрд рублей в год, в него не попал ни один ИП.

Источник: РБК

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