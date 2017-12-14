Фармпроизводители Казахстана подписали Этический Кодекс продвижения лекарств

8 декабря 2017 года в Алматы состоялась Церемония подписания Этического Кодекса продвижения лекарственных средств.

В своем письменном обращении к участникам церемонии заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья г. Алматы Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК М.К. Биржанов сказал: «Министерство здравоохранения Республики Казахстан поддерживает принятие Этического Кодекса Ассоциацией международных фармацевтических производителей.

Уверен, что принятие норм Этического Кодекса всеми участниками фармацевтического рынка страны позволит обеспечить этически корректное взаимодействие внутри системы лекарственного обращения и будет способствовать повышению ответственности всех участвующих сторон, защите таких ценностей, как уважение к личности пациента, прозрачность в вопросах выбора необходимого лекарственного препарата и обеспечение рационального применения лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью.

Этический кодекс Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК (АМФП в РК) разработан на основе международных кодексов маркетинговой практики, принятых в научно-исследовательской фармацевтической промышленности с учетом требований законодательства Казахстана и отражает этические стандарты, которым обязаны следовать все члены АМФП при осуществлении продвижения своей продукции в республике. При помощи Этического Кодекса путем саморегулирования устанавливаются стандарты этичного продвижения лекарственных средств. Международные фармацевтические компании во главу угла ставят улучшение здоровья пациентов, что достигается путем проведения научных исследований и разработки новых молекул, продвижения и контроля эффективности и безопасности лекарственных средств высокого качества в соответствии со стандартами надлежащих фармацевтических практик. В рамках своей приверженности интересам пациентов производители лекарств берут на себя обязательства и ответственность за предоставление достоверной информации о своей продукции работникам здравоохранения для обеспечения четкого понимания надлежащего использования каждого рецептурного лекарственного препарата.

Думается, что Этический Кодекс надлежащей практики АМФП в РК, задающий высокие этические стандарты деятельности фармацевтических компаний, заслуживает самого внимательного рассмотрения не только со стороны компаний — членов Ассоциации, но и иных представителей фармацевтического сообщества, медицинских профессиональных ассоциаций и органов, регулирующих данную сферу деятельности. Принятие норм Этического Кодекса АМФП продемонстрирует соблюдение законодательства, этичное поведение на фармацевтическом рынке Казахстана, социальную ответственность перед гражданами страны».

Открывая мероприятие, президент Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН РК В.Н. Локшин отметил, что вопросы лекарственного обеспечения сегодня находятся в центре внимания главы государства Н. Назарбаева.

Обеспечение права граждан страны на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированного Конституцией Казахстана, невозможно без надлежащего лекарственного обеспечения. Реализация Национальной лекарственной политики в рамках Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы предусматривает принятие мер по обеспечению рационального применения лекарственных средств. Однако это возможно только при внедрении этических норм их продвижения и минимизации влияния фармацевтической индустрии на принятие решений по назначению и отпуску лекарств через рекламные инструменты, которые могут оказать влияние на выбор лечения.

Нужно учитывать, что неэтичное продвижение наносит огромный вред как государству в целом, так и потребителям лекарств в частности. Оно приводит к бесконтрольному использованию антибиотиков, противомикробных лекарств, полипрагмазии и применению лекарств с недоказанной клинической эффективностью. В результате снижается эффективность лекарств, возникают побочные эффекты, что приводит к ухудшению здоровья граждан. Как следствие, личные средства пациентов и средства государственного бюджета расходуются нерационально, что приводит к дискредитации медицинских работников и системы здравоохранения. Возникает недоверие к медицине со стороны населения.

Именно поэтому во всем мире все большее внимание уделяется вопросам этики в продвижении лекарственных препаратов, этическим принципам взаимоотношений фармацевтических компаний с врачами и медицинскими ассоциациями, государственными структурами, занимающимися закупом лекарственных средств.

Всемирная организация здравоохранения с 1968 года на постоянной основе совершенствует критерии этического продвижения лекарственных средств и рекомендует их внедрение в государствах -членах организации.

Этический кодекс Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК был разработан в 2009 году и за время своего существования он дважды актуализировался в соответствии с теми изменениями, которые происходили на фармацевтическом рынке. В октябре текущего года общим собранием АМФП в РК была принята новая (третья) редакция данного документа, содержащая более жесткие нормы практики взаимодействия фармацевтических компаний с врачами и продвижения лекарственных средств.

Вячеслав Локшин призвал всех участников фармацевтического рынка и медицинской отрасли поддержать данную инициативу и взять на себя обязательство работать в соответствии с этическими принципами. Он подчеркнул, что выполнение норм Этического Кодекса не является препятствием для развития бизнеса, как считают многие участники казахстанского фармацевтического рынка. Кодекс направлен на создание прозрачной конкурентной среды на рынке, защиту интересов государства и пациентов посредством обеспечения доступа к безопасным, эффективным и качественным лекарственным средствам.

Председатель Этического Комитета Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК, директор ТОО «РОШ Казахстан» Марек Эдрис пояснил, что Этический Кодекс АМФП в РК разработан на основе международных кодексов маркетинговой практики (IFPMA, EFPIA) и законодательства РК. Положения Кодекса устанавливают нормы честного и ответственного продвижения фармацевтической продукции. Члены АМФП в РК берут на себя обязательство не предпринимать действий, расходящихся с положениями Кодекса. И, конечно, в Кодексе предусмотрена ответственность за несоблюдение его положений – к нарушителю могут быть применены следующие меры: письменное предупреждение; письменное уведомление головного офиса о неэтичном поведении на рынке; исключение из состава АМФП.

Как уже говорилось, в октябре 2017 года была принята новая редакция Этического Кодекса АМФП в РК. В ней более четко прописаны требования к основным видам продвижения лекарственных средств. Повышены требования к самой информации, которую компании распространяют о своих продуктах (в том числе: печатной, аудивизуальной, электронной или другой продукции), в частности, она должна быть точной, достоверной, объективной и соответствовать утвержденной инструкции по медицинскому применению. Также более жесткими стали правила взаимодействия компаний со специалистами здравоохранения. Кроме того, внедрены этические нормы продвижения ИМН и МТ (ранее Этический Кодекс охватывал только ЛС) и другое.

В настоящее время 47 компаний-членов АМФП в РК работают в соответствии с Этическим Кодексом. Однако, чтобы эти меры возымели действие, и ситуация на рынке действительно изменилась, необходимо, чтобы его подписали дистрибьюторы, локальные производители и специалисты здравоохранения. В результате соблюдения этических норм при взаимодействии со специалистами здравоохранения предполагается исключение ожиданий личной выгоды со стороны специалистов здравоохранения за назначение и закуп определенных ЛС, ИМН, МТ и создание прозрачная конкуренции на рынке фармацевтической продукции.

Заместитель председателя Правления ОИП и ОЮЛ «Национальная Палата здравоохранения» А.А. Кауышева в своем приветственном слове акцентировала, что Этический кодекс маркетинговой практики позволит отделить добросовестные компании от тех, кто не совсем корректно продвигают свою продукцию и сосредоточиться на нуждах пациентов. Необходимо донести до всех специалистов здравоохранения о том, что Этический Кодекс существует и его необходимо соблюдать.

Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Российской Федерации В.Г. Шипков подчеркнул, что, подписывая Этический Кодекс, индустрия берет на себя очень высокую не только профессиональную, но и корпоративно-этическую ответственность. Этический Кодекс Ассоциации международных фармацевтических производителей Российской Федерации намного жестче, чем кодекс, принятый нашими казахстанскими коллегами. Ассоциация является членом многих международных объединений, в том числе Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations — EFPIA), что накладывает обязательства по гармонизации своей деятельности в соответствии с их требованиями. Так, в июне 2013 года Генеральная Ассамблея EFPIA приняла новые обязательные требования по раскрытию информации о передачи легитимных ценностей. Все ассоциации-члены EFPIA обязаны имплементировать положения по раскрытию. Раскрытию подлежат все платежи, сделанные фармкомпаниями как медицинским работникам, так и медицинским организациям. Утверждение положений по раскрытию информации было принято на общем собрании членов AIPM 4 декабря 2013 года, а первые раскрытия по платежам за 2015 год были сделаны в июне 2016 года.

Кодекс надлежащей практики AIPM является примером проактивного саморегулирования. Его нормы, помимо маркетинговой практики, распространяются на непрерывное медицинское образование, рекламу лекарственных средств, взаимодействия с пациентскими сообществами и прочее. AIPM стремимся, чтобы нормы Этического Кодекса распространялись и находили поддержку у других участников рынка, а также постепенно получали «прописку» в национальном законодательстве. В рамках этой работы был подписан Меморандум о взаимопонимании на основе этических принципов с Национальной Медицинской Палатой, Национальной Фармацевтической Палатой, АРФП, IMEDA, Росмедпромом и Национальной иммунобиологической компанией. В его рамках осуществляется совместная выработка этических принципов, в том числе направленных на повышение прозрачности взаимодействия, а также содействие их нормативно-правовому закреплению; содействие разработке и/или реализации проектов и программ, направленных на совершенствование системы здравоохранения РФ; поддержка образовательных научно-исследовательских программ.

В ходе церемонии Этический Кодекс подписали все 47 компаний, являющиеся членами АМФП в РК, а также президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова.

gmpnews