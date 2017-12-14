Дмитрий Морозов инвестировал в VR/AR технологии 40 млн рублей

Генеральный директор биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов вошел в состав учредителей ООО «Модум Лаб», инвестировав на начальном этапе проекта 40 млн рублей. Специализация новой компании – разработка аналитических и образовательных бизнес-продуктов для устройств виртуальной и дополненной реальности.

Помимо Дмитрия Морозова, чья доля в уставном капитале компании составила 39%, в состав учредителей вошла команда разработчиков-первопроходцев в VR/AR сфере во главе с Дмитрием Кирилловым. Предприниматель и разработчики объединили усилия для создания прорывных решений, которые способны помочь бизнесу в оптимизации внутренних бизнес-процессов и запуске платформ корпоративного образования.

Первое практическое знакомство Дмитрия Морозова с VR/AR технологиями состоялось в 2015 году: компания «Биокад» включила в свою образовательную и маркетинговую программы виртуальную (VR) экскурсию по своим производственным цехам и лабораториям, а в 2017 году внедрила интерактивный VR курс для обучения сотрудников работе с чистыми помещениями, говорится в сообщении фармкомпании.

«Современный бизнес, тем более, такой как фармацевтика, обязан опираться на новейшие технологии не только в плоскости непосредственного создания продукта, но и других бизнес-процессов, поскольку они позволяют экономить не только материальные ресурсы компании, но и время, необходимое для оперативной разработки и вывода на рынок новых препаратов. Немаловажную роль в выборе партнеров сыграл и положительный опыт сотрудничества с этой командой в течение последних трех лет. Конечно, я вижу реальные бонусы от использования VR в своем основном бизнесе, но уверен, что наш продукт будет полезен и другим компаниям, вне зависимости от их специализации. Главное, чтобы они осознавали, каким образом подобные технологии способны улучшить их бизнес-показатели», – отмечает Дмитрий Морозов.

«Фармацевтический вестник»