ЦВ «ПРОТЕК» возглавил рейтинг фармдистрибьюторов за 9 месяцев 2017 года

По итогам 9 месяцев 2017 года ЦВ «ПРОТЕК» занял первое место в рейтинге крупнейших дистрибьюторов России, подготовленном аналитической компанией IMS Health.
По итогам 1-3 кварталов 2017 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке прямых продаж ЛС составила 68,1 %. Относительно данных 1-3 кварталов 2016 г. этот показатель увеличился на 0,5 %. Совокупная доля трех крупнейших дистрибьюторов («Протек», «Катрен», «Пульс») по итогам 1-3 кварталов 2017 г. составил 48.5 %, из них 18% приходится на долю ЦВ «ПРОТЕК».
ЦВ «ПРОТЕК» занял первую позицию также в рейтинге фармдистрибьюторов по валовым оборотам в 1-3 квартале 2017 года.
Рейтинг крупнейших дистрибьюторов* на рынке прямых продаж ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение), 1-3 кв. 2017 г.
|Ранг
|Дистрибьютор
|Доля на рынке
прямых продаж ЛС, %
|Ранг по валовым оборотам
за 1-3 кв. 2017
|1-3 кв. 2017 г.
|1-3 кв. 2016 г.
|1
|Протек
|18,0%
|18,7%
|1
|2
|Катрен
|16,9%
|18,2%
|2
|3
|Пульс
|13,6%
|12,2%
|3
|4
|Р-Фарм
|4,9%
|5,4%
|4
|5
|Фармкомплект
|3,8%
|3,3%
|5
|6
|БСС
|3,6%
|4,1%
|6
|7
|ФК Гранд Капитал
|2,7%
|0,6%
|7
|8
|Профитмед
|2,0%
|2,2%
|8
|9
|ИРВИН 2
|1,4%
|1,3%
|11
|10
|Евросервис
|1,4%
|1,7%
|10
|Total
|68,1%
|67,6%
ЦВ «ПРОТЕК» занял первую позицию также в рейтинге фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных) по итогам 1-3 кварталов 2017 года, подготовленном аналитической компанией RNC Pharma.
* Составлен на основании данных дистрибьютеров, участвующих в рейтинге