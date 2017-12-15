ЦВ «ПРОТЕК» возглавил рейтинг фармдистрибьюторов за 9 месяцев 2017 года

По итогам 9 месяцев 2017 года ЦВ «ПРОТЕК» занял первое место в рейтинге крупнейших дистрибьюторов России, подготовленном аналитической компанией IMS Health.

По итогам 1-3 кварталов 2017 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке прямых продаж ЛС составила 68,1 %. Относительно данных 1-3 кварталов 2016 г. этот показатель увеличился на 0,5 %. Совокупная доля трех крупнейших дистрибьюторов («Протек», «Катрен», «Пульс») по итогам 1-3 кварталов 2017 г. составил 48.5 %, из них 18% приходится на долю ЦВ «ПРОТЕК».

ЦВ «ПРОТЕК» занял первую позицию также в рейтинге фармдистрибьюторов по валовым оборотам в 1-3 квартале 2017 года.

Рейтинг крупнейших дистрибьюторов* на рынке прямых продаж ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение), 1-3 кв. 2017 г.

Ранг Дистрибьютор Доля на рынке прямых продаж ЛС, % Ранг по валовым оборотам за 1-3 кв. 2017 1-3 кв. 2017 г. 1-3 кв. 2016 г. 1 Протек 18,0% 18,7% 1 2 Катрен 16,9% 18,2% 2 3 Пульс 13,6% 12,2% 3 4 Р-Фарм 4,9% 5,4% 4 5 Фармкомплект 3,8% 3,3% 5 6 БСС 3,6% 4,1% 6 7 ФК Гранд Капитал 2,7% 0,6% 7 8 Профитмед 2,0% 2,2% 8 9 ИРВИН 2 1,4% 1,3% 11 10 Евросервис 1,4% 1,7% 10 Total 68,1% 67,6%

ЦВ «ПРОТЕК» занял первую позицию также в рейтинге фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных) по итогам 1-3 кварталов 2017 года, подготовленном аналитической компанией RNC Pharma.

* Составлен на основании данных дистрибьютеров, участвующих в рейтинге

«Фармацевтический вестник»