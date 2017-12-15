FDA проведет исследование «обманной» рекламы ЛС на фальшивых веб-сайтах

FDA намерено вывести на чистую воду фармпроизводителей, которые проводят «обманные» промо-акции по рецептурным препаратам с использованием ложных и вводящих в заблуждение утверждений, сообщает In-Pharma Technologist.

Американский регулятор предложил провести исследование для выяснения того, насколько врачи и потребители лекарств способны распознавать вводящую в заблуждение информацию, представленную на фальшивых веб-сайтах фармкомпаний.

В заявлении регулятора, сделанном в минувшую среду, говорится о том, что при продвижении рецептурных препаратов могут использоваться ложные или вводящие в заблуждение утверждения – например, эффективность препарата может быть преувеличена, а связанные с ним риски – приуменьшены по сравнению с объективными данными.

В рамках исследования врачи будут анализировать фальшивые веб-сайты для профессионалов, сделанные так, чтобы «почти не отличаться» от настоящих сайтов фармкомпаний, а потребители лекарств будут изучать фальшивые сайты для пациентов.

Обеим группам субъектов исследования предложат определить количество обманных заявлений, а также тип обманных рекламных сообщений (явный или неявный обман).

FDA реализует данный проект, поскольку обманная реклама может отразиться на здоровье потребителей. Например, если они неспособны отличать обманные сообщения, то могут просить врачей выписать им препараты, которые в иных случаях не были бы назначены. Аналогичным образом, врачи могут назначать препараты под влиянием обманных рекламных сообщений.

Регулятор считает, что данное исследование поможет определить наилучшие методы борьбы с ложными и вводящими в заблуждение заявлениями.

Эксперт в сфере фармацевтического маркетинга Джон Мэк предполагает, что решение FDA сделать основной акцент в исследовании на анализе веб-сайтов является признанием широты охвата и влияния данной медиаплатформы.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»