FDA одобряет второй биосимиляр Remicade, разработанный Pfizer По информации агентства Reuters, в минувшую среду компания Pfizer Inc сообщила о том, что FDA одобрило ее второй биосимиляр препарата Remicade – блокбастера для лечения ревматоидного артрита от компании Johnson & Johnson. Препарат Ixifi, разработанный Pfizer, одобрен по всем показаниям к применению, разрешенным для Remicade, включая болезнь Крона и бляшечный псориаз. Инструкция по применению Ixifi содержит те же особые предупреждения о риске серьезных инфекций и злокачественных новообразований, что и для препарата Remicade. Получив одобрение американского регулятора, Ixifi пополнил ряды биосимиляров, уже претендующих на долю рынка Remicade, включая Inflectra компаний Pfizer и Celltrion Inc, выведенный на рынок в конце 2016 г., и Renflexis, производимый совместно Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) и южнокорейской Samsung Bioepis Co Ltd. Pfizer приобрел препарат Inflectra после покупки американской компании Hospira в 2015 г. Тогда фармгигант решил не прекращать уже ведущуюся разработку Ixifi. В компании Pfizer агентству Reuters сообщили об отсутствии планов коммерциализации Ixifi. По заявлению официального представителя Pfizer, в настоящий момент компания оценивает стратегические варианты для Ixifi, продолжая коммерциализацию Inflectra на рынке США. Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»

