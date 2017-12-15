Teva сократит около половины рабочих мест в Израиле и закроет большинство производств

Израильская фармацевтическая компания Teva планирует сократить около половины из 6,4 тыс. сотрудников в Израиле и перевести большинство производств и операций в другие страны, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на израильское экономическое издание Calcalist.

По словам информированных источников, в рамках реструктуризации планируется закрытие большинства производств в Израиле и значительно сократить оставшийся бизнес в стране.

В частности, компания намерена закрыть научно-исследовательский центр в г. Нетания и логистический центр в поселении Шохам. Кроме того, Teva закроет и продаст предприятие по производству ИМН одноразового применения и сократит 505 сотрудников штаб-квартиры в г. Петах-Тиква.

Далее, по информации Calcalist, компания закроет два предприятия в Израиле по производству активных фармингредиентов. Производство продукции планируется перевести в Китай или Индию.

В ноябре текущего года Teva сообщила о планах сократить более 20% своего глобального штата, в т.ч. 25% сотрудников в Израиле и 10% в США. Всего планируется сократить 10 тыс. рабочих мест.

Программа реструктуризации бизнеса направлена на достижение экономии в размере 2 млрд долл. в течение ближайших лет.

Teva стремится сократить объем долговых обязательств, составляющий 35 млрд долл. Долг был накоплен в результате сделки по приобретению дженерикового бизнеса Actavis за 40,5 млрд долл. В сентябре компания объявила о продаже оставшихся активов в области женского здоровья за 1,4 млрд долл.

Новый исполнительный директор Teva Коре Шульц произвел перестановки в руководстве компании. Так, из топ-менеджеров к концу года компанию покинут научный директор Майкл Хейден, руководитель направления «Оригинальные препараты» Роб Кореманс и глава глобального дженерикового бизнеса Дипанкар Баттачарджи.

Днем ранее об отставке объявил бывший врио исполнительного директора и председателя совета директоров Teva Ицхак Петербург.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»