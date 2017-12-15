Sandoz продаст или прекратит производство ряда продуктов в США

Швейцарская фармацевтическая компания Sandoz (дженериковое подразделение Novartis) находится в процессе продажи или прекращения производства некоторых препаратов в США, сообщает агентство Reuters.

Как заявил представитель Sandoz, компания оптимизирует продуктовый портфель в США на фоне ценового давления на дженерики. Компания продаст или прекратит производство ряда непрофильных продуктов и сконцентрирует усилия на стратегических направлениях бизнеса. При этом, добавил он, американский рынок очень важен для Sandoz.

Ранее Reuters сообщал, что Novartis привлек экспертов инвестиционной компании Centerview Partners для оценки альтернативных возможностей своего дерматологического бизнеса, в т.ч. продажи.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»