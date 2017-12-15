NHS запретила выписывать рецепты на препараты с низкой клинической эффективностью

Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) объявила о решении вывести из системы здравоохранения продукты, имеющие низкую клиническую ценность. Это поможет сэкономить до 141 млн фунтов стерлингов ежегодно.

Кроме того, NHS планирует начать консультации по ограничению выписки рецептов на парацетамол и ряд других препаратов. Известно, что при наличии рецепта в системе NHS лекарственные препараты отпускаются бесплатно. Пациентам необходимо заплатить фиксированную таксу (prescription costs) за обслуживание рецепта.

По сообщению NHS в 2015/2016 гг. было выписано порядка 1,1 млрд рецептов на сумму 9,2 млрд фунтов. Часть этих назначений не требует рецепта, препараты могли быть приобретены за наличные деньги в аптеке, магазинах розничной сети иногда по гораздо более низкой цене, чем цена, которую платит NHS. Система может сэкономить, сократив рецепты для лечения незначительных отклонений в состоянии здоровья, многие из которых проходят сами или не оказывают длительного воздействия на здоровье.

Продукты, в настоящий момент отпускаемые по рецепту, включают: микстуру от кашля, препараты для лечения простуды, глазные капли. Это высвободит врачей общей практики, которые занимаются назначением этих лекарств. Детальный план последующих консультаций будет представлен в новом году. Кроме того, ведомство будет прилагать усилия по выведению из системы NHS неэффективных, небезопасных препаратов с низкой клинической эффективностью.

На сегодняшний момент принято решение о прекращении выписывания рецептов на семь продуктов из 18, среди которых:

гомеопатия — нет ясных и убедительных доказательств в поддержку ее использования;

фитотерапия — нет ясных и убедительных доказательств в поддержку ее использования;

омега-3 жирные кислоты (рыбий жир) — недостаток незаменимых жирных кислот можно восполнить с пищей, низкая клиническая эффективность;

местнораздражающие средства (за исключением топических НПВС) — ограниченные доказательства;

лютеин и антиоксиданты — используются для лечения возрастной макулодистрофии, низкая клиническая эффективность;

глюкозамин и хондроитин — низкая клиническая эффективность.

Решение принято после активных консультаций с врачами общей практики, фармацевтами, а также пациентскими организациями. Исполнительный директор NHS Англии Саймон Стивенс отметил, что система здравоохранения не должна оплачивать лечение, имеющее низкую ценность. Решение о прекращении назначений лекарств, которые пациенты могут купить за меньшие деньги, чем это обходится для NHS, он назвал правильным.

«Фармацевтический вестник»