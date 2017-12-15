Законопроект об интернет-торговле лекарствами принят в первом чтении

13 декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом».

Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов просил депутатов поддержать инициативу правительства. При этом он подчеркнул, что ко второму чтению в документ нужно внести ряд существенных изменений.

Депутаты обращали внимание на продажу психотропных веществ, настаивали на лицензировании фармацевтической деятельности для дистанционных продаж медицинских препаратов.

В законопроекте дистанционная продажа Rх-препаратов запрещена, однако в последнее время все громче раздаются голоса сторонников ее легализации. Кроме того, многочисленные дискуссии проводятся по вопросу доставки лекарств, заказанных по интернету: кто должен ее осуществлять – курьер без специального образования или дипломированный фармацевт, который сможет просветить покупателя в вопросах приема препарата.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 411 депутатов.

Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, однако этого, скорее всего, не произойдет, так как поправки ко второму чтению будут приниматься до 11 января 2018 г.

«Фармацевтический вестник»