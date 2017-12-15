МВД расследует уголовное дело о завышении «Севастопольскими аптечными сетями» объемов оказанных услуг

По поручению прокуратуры Севастополя прокуратура Гагаринского района проверила исполнение трудового законодательства государственной «Севастопольской аптечной сетью». Как уже сообщал «ФВ», долг по зарплате перед 35 работниками предприятия за сентябрь-октябрь этого года превысила 1 млн руб. Представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства на днях было исполнено. Зарплата выплачена в полном объеме.
Экономические сложности, поставившие предприятие на грань банкротства (рассмотрение дела о признании ГУП несостоятельным намечено на 18 декабря), возникли, в том числе, и потому, что с января по октябрь 2017 г. организация оказала услуги по транспортировке, приемке, хранению, учету и выдаче лекарственных средств и медизделий по льготным рецептам на сумму более 21,8 млн руб., а фактически получила 6,1 млн руб. То есть долг Департамента здравоохранения города перед ГУП составил свыше 15,6 млн руб.
Между тем, как сообщили «ФВ» в УМВД РФ по Севастополю, в мае этого года следственным отделом Гагаринского района возбуждено уголовное дело в отношении руководства аптечной сети по факту завышения объемов фактически предоставленных услуг (часть 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере). Также севастопольское УМВД проводит проверку сведений о нецелевом использовании в 2016 году бюджетных средств, выделенных департаментом на оплату заключенных с предприятием договоров.
Екатерина Погонцева
«Фармацевтический вестник»