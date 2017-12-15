Производитель патронов займется выпуском медизделий

Концерн «Техмаш», входящий в ГК «Ростех», объявил о планах по созданию Завода одноразовых медицинских инструментов (ЗОМИН), который займется изготовлением одноразовых медицинских изделий из полистирола – шпателей, контейнеров для сбора биоматериала, диагностических инструментов для гинекологии. Производственной базой для проекта «с использованием оборудования двойного назначения» станет московское научно-производственное объединение «Прибор», которое занимается разработкой и выпуском малокалиберных боеприпасов.

Инвестиционный проект ЗОМИН был представлен в начале декабря на заседании межведомственного координационного совета коллегии ВПК по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), проходившем под эгидой выставки «Фарммедпром-2017».

Как рассказали в концерне «Техмаш», произведенную продукцию предприятие рассчитывает реализовывать по госзаказу, а также поставлять медизделия в аптечные сети, лаборатории и частные клиники.

Концепция разработана в связи с поручением президента по увеличению доли выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50% к 2025 году, в том числе переориентации предприятий на выпуск медицинской продукции.

Проект утвержден руководством «Техмаша», в настоящее время идет уточнение суммы необходимых инвестиций и ожидается решение о начале его реализации, сообщили в компании.

В июле 2017 года Российский государственный фонд развития промышленности начал реализацию программ «Конверсия» и «Комплектующие медизделия», которые позволяют оборонным предприятиям получить льготные займы на производство высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения.

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка НПО «Прибор» составила в 2016 году 3,8 млрд рублей, чистая прибыль – 119,1 млн рублей.

Источник: Концерн «Техмаш»

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