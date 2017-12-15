ФАС признала ненадлежащей телерекламу Быструмгеля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу лекарственного препарата Быструмгель производства АО «Акрихин», которая транслировалась на телеканалах «ТВ-3 Россия», «Звезда», «Пятница» в мае – июле 2016 года.

Как сообщает ФАС, в рекламном ролике присутствовали утверждения «Быструм. Против боли быстро», «Быстрое решение – «Быструмгель», что заверяло потребителей в быстром наступлении эффекта от применения препарата, а также в его эффективности при устранении боли. Однако гарантия положительного действия объекта рекламирования, его безопасности, эффективности и отсутствия побочных действий нарушает ФЗ «О рекламе».

«В рекламе также сообщается: «Ощутимый результат уже через час». При этом в инструкции лекарственного препарата не содержится сведений о наступлении ощутимого результата от применения препарата через час. Соответственно, в рекламе сообщается о свойствах и характеристиках препарата вне пределов показаний, содержащихся в инструкции по применению лекарственного препарата, что тоже нарушает Закон о рекламе», – отметили в ФАС.

В результате Комиссия ФАС признала данную рекламу ненадлежащей и нарушающей законодательство. Кроме того, комиссия приняла решение о прекращении дела в отношении ПАО «Отисифарм» по поводу рекламы препарата Амиксин.

В 2016 году ФАС выписала штрафы за нарушение закона о рекламе на 129 млн рублей, из них почти 14% пришлись на рекламу лекарств, медуслуг и биологически активных добавок.

Ведущие отраслевые фармассоциации решили пригласить известную юридическую фирму «Гольцблат БЛП» для анализа существующей практики и разработки рекомендаций. Фармацевты не скрывают: их цель – перейти к саморегулированию рекламного рынка и надеются, что ФАС их в этом поддержит.

Источник: ФАС России

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