Путин поручил создать ФАПы в малых поселениях от ста жителей

Президент России Владимир Путин заявил, что в малых населенных пунктах (от 100 до 2 тысяч жителей) нужно создать фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Для обслуживания меньших поселений президент дал поручение использовать передвижные станции оказания медицинской помощи.

Об этом президент рассказал на пресс-конференции 14 декабря, отвечая на вопрос о целесообразности сокращения сети медучреждений.

«При всей необходимости модернизации системы, при всей справедливости того, что у нас коечный фонд используется не для лечения больных, а для профилактики и просто оздоровления, при всем том, что технические средства должны быть такие, что пребывание на койке больных должно сокращаться, а количество людей, которые пропускаются через эту койку, увеличиваться, все-таки с учетом огромности нашей территории далеко не всегда обосновано сокращение учреждений», – признал Путин.

Нужно создавать в малых населенных пунктах новые современные ФАПы, заявил президент, а те, которые были закрыты, – возрождать. Также Путин сообщил, что программу строительства перинатальных центров, которая завершается в 2017 году и нацелена на повышение доступности медицинской помощи, нужно продлить, однако на сколько, не уточнил.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала о том, что только 12 регионов не имеют проблем с доступностью медпомощи. «В большинстве [регионов. – Прим. Vademecum] так или иначе чего-то не хватает», – сказала Скворцова, отметив, что «где-то не хватает ФАПов, где-то поликлиник, где-то нет межрайонных центров экстренной помощи».

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