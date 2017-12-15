«Фарм СКД» и «Новофарм» заплатят штраф 90 млн рублей за картельный сговор

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил, что компаниям «Фарм СКД» и «Новофарм» надлежит уплатить штраф в размере 90 млн рублей за участие в картельном сговоре при проведении аукционов на поставку лекарств и медицинских изделий.

В декабре 2016 года ФАС признала компании «Фарм СКД» и «Новофарм» виновными в создании картеля при проведении аукционов на поставку лекарств и медицинских изделий для медучреждений на сумму свыше 400 млн рублей.

Образование картеля привело к поддержанию цен на торгах (нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции»). Дело было возбуждено по заявлению фонда мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки».

Компании попытались обжаловать решение ФАС, но Арбитражный суд Москвы отказал им в этом. После этого они подали апелляцию в Девятый арбитражный апелляционный суд, но и в этот раз суд оказался не на их стороне.

«В итоге и это решение в начале декабря 2017 года было признанно законным, а участники крупного картеля привлечены к административной ответственности на сумму более 90 млн рублей», – сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), по заявлению которого было возбуждено дело.

В августе 2017 года Президент России Владимир Путин поручил ФАС вместе с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой разработать межведомственную программу по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган.

По данным ФАС, за 2015–2017 годы на торгах по поставке медикаментов и медицинского оборудования участники картелей заработали более 23 млрд рублей.

Источник: ОНФ

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