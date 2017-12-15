Срок маркировки недорогих лекарств могут перенести на первую половину 2019 года

Вопрос о маркировке недорогих жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с использованием двухмерного штрихкода обсуждается, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании президиума по приоритетным проектам в сфере здравоохранения и образования, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

По ее словам, срок маркировки могут передвинуть и такие препараты будут промаркированы не в 2018 году, как планировалось, а в первой половине 2019 года.

«Основной объем лекарств должен быть промаркирован в 2018 году. Возможно, последний самый сегмент — низкостоимостной, менее 50 руб. за упаковку, будет внедрен в первом полугодии 2019 года», — пояснила Скворцова.

Как заявила Вероника Скворцова на брифинге по завершении заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в этом году осуществлён первый этап проекта по маркировке лекарственных препаратов.

Это фактически пилотирование. Создано необходимое программное обеспечение. Сейчас уже 610 участников этого проекта, включая производителей, оптовиков, аптечные, медицинские организации. Всё работает. Мониторинг идёт активно. Мы создали специальное мобильное приложение (оно есть в открытом доступе на сайте Росздравнадзора), которое позволяет с любого смартфона проверить легальность лекарственного препарата и его соответствие тем кодам, которые на нём стоят. В каждом регионе есть не только ответственные за реализацию этого проекта, но и определены аптечные, медицинские организации, на базе которых созданы экселенс-центры – методологические центры для распространения системы в регионе. Сотрудники этих центров уже полностью обучены, проведены необходимые семинары.

С 1 января 2018 года этот проект начинает распространяться с верхнего стоимостного сегмента – с наиболее дорогостоящих препаратов из группы семи нозологий. Затем подключатся жизненно важные препараты стоимостью более 500 рублей за упаковку, потом – свыше 100 рублей, и последним войдёт дешевый сегмент.

В настоящее время эта работа проводится вместе с Федеральной налоговой службой, которая является создателем единого программного обеспечения, и с Министерством промышленности и торговли, потому что имеется большое количество производителей и они все должны внедрить оборудование для маркировки. Необходимы маркировочные линии.

Мы над этим работаем очень активно. Надеемся, что этот проект будет очень эффективно реализован. Хотела бы отметить, что 10 ноября прошло первое чтение специального законопроекта, который узаконивает наличие данной маркировки и мониторинг движения лекарств. В ближайшее время этот проект пойдёт на второе чтение.

gmpnews