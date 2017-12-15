ТОП-20 препаратов по сумме и объему аптечных закупок в ноябре 2017 года

Аналитический портал PharmaDATA представляет обновление данных по сумме и объему закупок аптечными учреждениями за ноябрь 2017. Анализ производился на основе данных 18 000 аптечных учреждений и небольших сетей РФ (72% выборки – неструктурированная розница).

Лидерами по сумме закупок в рублях в ноябре 2017 стали препараты «Лизобакт таб. д/рассас N30», «Кардиомагнил таб. п.п.о. 75мг+15,2мг N100» и «Мирамистин р-р местн. 0,01% 150мл N1 (с распыл)». «Лизобакт» закупили на сумму 41 882 918,06 руб. в объеме 182 168 упаковок. На препарат «Кардиомагнил» было потрачено 41 330 411,41 руб. в объеме 217 901 упаковок, «Мирамистин» – 40 387 805,97 руб. и 133 970 упаковок.

Первые строчки рейтинга по объему закупок в упаковках занимают: «Глицин таб. подъязыч. 100мг N50» – 834 585 шт., «Пластырь бактерицидный 2,3х7,2см» – 485 344 шт. штук, и «Шприц СФМ 3х комп 5мл N1» – 452 870 шт. Незначительное изменение средней цены в сторону увеличения наблюдается по всем позициям рейтинга, без изменений «Пластырь бактерицидный 2,3х7,2см» – 1,84 руб.

ТОР-20 позиций по объему закупок в натуральных величинах по данным портала PHARMADATA.RU за ноябрь 2017 г.

ТОР-20 позиций по сумме закупок по данным портала PHARMADATA.RU за ноябрь 2017 г.

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