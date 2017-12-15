Москвичи лидируют по потреблению лекарств в России

По данным DSM Group, за год среднестатистический житель Москвы покупает 46 упаковок лекарств. В целом по России этот показатель находится на уровне 28 упаковок.

Москва – лидер не только по среднедушевому потреблению лекарств в упаковках, но и по потреблению в рублях. В среднем житель Москвы тратит в год на лекарства 11 703 рубля.

Например, в Петербурге этот показатель намного ниже – 5 802 рубля и 28 упаковок. Меньше всего тратят жители Ингушетии – около 1600 рублей, покупая в среднем 10,5 упаковок лекарств в год.

В пятёрку регионов с самым высоким потреблением лекарств в упаковках входят, помимо Москвы Нижегородская область с 44,7 упаковок, Челябинская область (43,8 упаковок), Калужская область (43,3 упаковки) и замыкает пятёрку Московская область с 43 упаковками.

По расходам на лекарства лидируют Москва (11 703 рубля), Московская область (8943 рубля), Сахалинская область (7492 рубля), Нижегородская (7165 рублей) и Челябинская (6 946 рублей) области.

При этом максимальная нагрузка на аптеки, т.е. наибольшее количество жителей, приходящееся на одну аптеку – в Челябинской области, за ней идут Республика Бурятия, Курганская область, ХМАО – Югра, Республика Коми.

Меньше всего аптек на количество жителей в Камчатском крае, Ненецком АО, Севастополе, Томской области и Республике Марий Эл.

Эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк:

«Россия – огромная страна, поэтому вполне естественно, что в разных регионах разная концентрация аптек, а разница потребления лекарств говорит о социально-экономической ситуации в регионах и наличии денег у населения. Конечно, наша общая задача сделать медицинскую помощь, в том числе лекарственное обеспечение, максимально доступной для всех граждан. Мы много ездим с нашим федеральным проектом «Индустрия здравоохранения» по России, буквально от Калининграда до Владивостока, и видим, как много делается для того, чтобы у людей был доступ к качественной медпомощи, эффективным препаратам, и одновременно видим, как много ещё предстоит сделать для этого».

Партнёр Marketing Logic Дмитрий Галкин:

«Нам очень приятно, что наша ключевая специализация — большие данные и пространственный анализ уже приносят большую пользу стране и людям. Все сферы жизни человека сильно связаны между собой: здоровье, спорт, удовольствия, работа, семья. Изменения в одной обязательно влечет изменения в других сферах. К счастью, в проектах по здравоохранению мы видим улучшения: рост проникновения спорта, аптек и лечебных учреждений в жизнь каждого человека на уровне каждого дома и квартала. Очень хорошо, что не только государство участвует в повышении здоровья нации, но и бизнес от крупных корпораций до средних и малых предприятий. Мы подготовили карту с отображением данных, предоставленных ведущей российской исследовательской компанией DSM Group – простой и понятный способ показать текущую ситуацию – будем развивать это направление, добавлять детали, показатели, временные сравнения».

gmpnews