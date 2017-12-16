Локальным сетям придется научиться выживанию у FMCG-ритейла Москвичи лидируют по потреблению лекарств в России » Аптеки Канады предлагают тестирование ДНК для определения эффективности лекарств Новая программа MyDNA развернута в 80 аптеках Канады, включая 60 аптек в провинции Британская Колумбия, сообщает CBC. Тест MyDNA позволит фармацевтам определить, какие лекарства и дозы будут наиболее эффективны, основываясь на данных генетического профиля. Технология проведения теста предполагает забор мазка со слизистой щеки, после чего образец отправляется в лабораторию. На основании полученных результатов фармацевт может изменить назначения или при необходимости связаться с врачом. Как отметил проф. Кори Нислоу, генетическое тестирование уменьшит время подбора препарата, одновременно снижая потенциальные побочные эффекты «Фармацевтический вестник»