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Аптеки Канады предлагают тестирование ДНК для определения эффективности лекарств

Новая программа MyDNA развернута в 80 аптеках Канады, включая 60 аптек в провинции Британская Колумбия, сообщает CBC.

Тест MyDNA позволит фармацевтам определить, какие лекарства и дозы будут наиболее эффективны, основываясь на данных генетического профиля. Технология проведения теста предполагает забор мазка со слизистой щеки, после чего образец отправляется в лабораторию. На основании полученных результатов фармацевт может изменить назначения или при необходимости связаться с врачом.

Как отметил проф. Кори Нислоу, генетическое тестирование уменьшит время подбора препарата, одновременно снижая потенциальные побочные эффекты

«Фармацевтический вестник»

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Декабрь 16, 2017 | Просмотров: 48