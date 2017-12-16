Россия присоединилась к международной борьбе с фальсификацией медицинской продукции Аптеки Канады предлагают тестирование ДНК для определения эффективности лекарств » Локальным сетям придется научиться выживанию у FMCG-ритейла Термоядерный эксклюзив Оказавшись под прессингом федеральных фармацевтических сетей, локальные игроки начали искать убежище у ассоциаций. Сообщества аптечников обещают помочь, перестроившись с маркетинга на эффективную работу по товарным категориям. Более качественного продвижения ассортиментной матрицы ждут и производители, намекая, что аптечникам пора улучшать бизнес-процессы, беря пример с FMCG-рынка. В свою очередь сами мелкие игроки видят маржинальную перспективу в продвижении условных эксклюзивов — УСТМ. В разгорающихся спорах между производителями и локальными сетями по выбору товарных позиций обе стороны сходятся в том, что дальнейшее дуб­лирование товарной матрицы федеральных игроков смерти подобно. «Фармацевтический вестник»