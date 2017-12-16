Россия присоединилась к международной борьбе с фальсификацией медицинской продукции

Сегодня фармпиратство и фальсификация медицинской продукции является проблемой международного масштаба, по преступным доходам сравнимая с оборотом наркотиков и незаконным оборотом оружия. Бороться с этим нужно общими усилиями на международном уровне и с помощью таких инструментов, как конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения «Медикрим» — так прокомментировал «ФВ» ратификацию этого документа, состоявшуюся 15 декабря в Государственной думе, один из разработчиков законопроекта по гармонизации российского законодательства с требованиями Конвенции, депутат Госдумы Александр Прокопьев.

«Этой ратификации предшествовала длительная и трудоемкая работа Государственной думы, Правительства, экспертного сообщества, — рассказал парламентарий, — Было необходимо привести наше законодательство в соответствие с положениями конвенции. Мы с коллегами по парламенту разработали такой закон (ФЗ-532) и 31 декабря 2014 г. он был подписан Президентом РФ В.В. Путиным». Он вступил в силу 23 января 2015 года.

Закон внес дополнения в Уголовный и Административный Кодексы, устанавливающие ответственность за производство лекарственных средств или медицинских изделий без специального разрешения, а также за подделку лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок и за их оборот на территории страны. Также ФЗ устанавливает уголовную ответственность за изготовление и использование поддельных документов на лекарственные средства и медицинские изделия и за изготовление их «ложной» упаковки.

«В законе четко определен порядок и уровень наказания, — отметил г-н Прокопьев». — Он прошел широкую общественную экспертизу, был поддержан научным, врачебным и бизнес сообществами».

По словам депутата, к настоящему времени у надзорных и правоохранительных органов уже сложилась правоприменительная практика положений этого закона, по официальным данным количество раскрываемых преступлений в сфере оборота фальсифицированной медицинской продукции растёт с каждым годом, злоумышленники получают наказания.

«Когда мы работали над законом, мы четко понимали, что данные преступления должны расцениваться не с точки зрения экономических преступлений, а с точки зрения формирования реальной угрозы для жизни и здоровья нашего населения. Соответственно и мера ответственности должна быть максимально строгой. Сегодня за подобные противоправные действия преступникам грозит до 12 лет лишения свободы» — пояснил Александр Прокопьев.

Напомним, что Государственная дума 15 декабря единогласно приняла закон о ратификации Конвенции Совета Европы «Медикрим» о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения. Россия стала одним из трех инициаторов и разработчиков этого документа, подписавшись под ней 28 декабря 2011 года. Конвенция вступила в силу 1 января 2016 года, когда ее ратифицировали 11 из 16 подписавших ее государств.

Целью международного документа является введение уголовной ответственности за фальсификацию медицинской продукции и подделку регистрационных документов на нее.

Фото: Госдума

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»