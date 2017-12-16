Эксперимент по маркировке выявил вторичные продажи лекарств на сумму 100 млн рублей

В ходе реализации пилотного проекта по маркировке лекарств было выявлено ряд случаев, связанных с попыткой вторичных продаж препаратов. Об этом заявил зам. начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Константин Беланов, выступая на зимней сессии V Всероссийского конгресса «Фармацевтическая деятельность в России и ЕАЭС: нормативно-правовое регулирование-2017».

«Таких случаев было выявлено на 100 млн рублей», — уточнил он. И если раньше по этим вопросам «не было полного понимания с МВД, в силу сложности предоставления доказательств, теперь доказательная база проста и понятна», – подчеркнул представитель Росздравнадзора.

В свою очередь исполнительный директор СПФО Лилия Титова обратила внимание, что в правилах автоматизированной системы мониторинга движения ЛП, призванной защитить население от контрафакта, фальсификата и недоброкачественной продукции, не учтены операции по обратной логистике.

«Это операции, когда товар был утерян и выведен из оборота, а через какое-то время снова найден», – пояснила эксперт. Возникает вопрос – как снова ввести его в оборот. Операции по обратной логистики требует детализации в правилах, подчеркнула она.

По мнению Лилии Титовой, с реализацией программы по маркировке будет немало случаев перерегистрации препаратов в связи с изменением дизайна упаковки. Перерегистрировать их можно до внедрения оборудования и информационных систем, рассказала она. Кроме того, Минздрав пояснил, что внесение изменений в регистрационное досье будет представлять собой административную процедуру, которая займет не более 30 дней.

Что касается дистрибьютеров, они должны внести в систему все ID предполагаемых покупателей, этим процессом также можно будет заняться параллельно с работой над технической оснащенностью, отметила Лилия Титова.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»