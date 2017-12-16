Эксперт: успех маркировки зависит от готовности аптек

Нет смысла отрицать очевидные выгоды от маркировки, которые уже не раз были озвучены как Росздравнадзором, так и компаниями — участниками пилотного проекта, заявил коммерческий директор компании «Акрихин» Рустем Муратов (на фото) в ходе интервью «ФВ».

«Но давайте сначала зададимся вопросом, кто все-таки основные участники будущей программы. Это не производители или дистрибьюторы, которых сотни. Основные участники – аптеки, их десятки тысяч. И именно от того, как у них это все будет работать, зависит эффективность или неэффективность проекта», – отметил эксперт.

Если протестировать систему на одной из московских сетей, наверняка, все будет хорошо, предположил он.

«А теперь давайте представим условную аптечную точку где-то в глухой глубинке, – продолжил Рустем Муратов. – Нельзя не задуматься – а будет ли там интернет, будет ли он качественный, какова будет квалификация персонала и так далее».

Собеседник «ФВ» также обратил внимание на сложности, с которыми сталкиваются зарубежные производители.

«Хоть и считается, что наша система маркировки похожа на те, что используются в зарубежных странах, но при внимательном рассмотрении найдутся и большие отличия, – заявил он. – Например, наш стратегический партнер компания «Польфарма» уже сейчас использует систему маркировки, чтобы работать на европейских рынках. Значит ли это, что компания полностью готова к российской системе? Абсолютно нет!».

Причина кроется в том, что некоторые особенности российской системы подразумевают закупку и установку оборудования, которое не требуется для Европы, пояснил представитель «Акрихин».

Наконец, важный вопрос: нужна ли эта система для самых дешевых лекарств? Производителям надо покупать дополнительное оборудование, чтоб выпускать десятирублевый препарат. Кому и какую пользу это принесет? – задается вопросом Рустем Муратов.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»