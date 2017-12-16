Госдума приняла закон о ратификации Конвенции СЕ «Медикрим»

Сегодня Государственная дума единогласно приняла закон о ратификации Конвенции Совета Европы «Медикрим» о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения.

С докладом о важности ратификации этого международного документа выступила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Конвенция «Медикрим» вступила в силу 1 января 2016 года, когда ее ратифицировали 11 из 16 подписавших ее государств. Инициатором конвенции в 2011 году в числе трех государств стала Россия, подписав ее 28 октября 2011 года — отметила министр здравоохранения. Цель конвенции: установить уголовную ответственность за фальсификацию медицинской продукции и подделку регистрационных документов на нее. Конвенция «Медикрим» потребовала внесение изменений в российское законодательство с целью гармонизации национального законодательства с требованиями конвенции.

Представители всех думских фракций в своих выступлениях поддержали ратификацию конвенции и предложили более активно приводить российское законодательство в соответствие с требованиями конвенции, в частности, ускорить принятие федерального закона о маркировке лекарств и не затягивать подготовку и введение маркировки медизделий – об этом напомнил депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Фото: Олег Кирюшкин

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»