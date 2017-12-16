Росздравнадзор: проблема вымывания дешевых лекарств сильно преувеличена

Заметных изменений в количестве наименований дешевых препаратов перечня ЖНВЛП в амбулаторном и госпитальном сегменте не наблюдается. Об этом заявил начальник Управления контроля за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения Росздравнадзора Виктор Фисенко, выступая на зимней сессии V Всероссийского конгресса «Фармацевтическая деятельность в России и ЕАЭС: нормативно-правовое регулирование-2017».

«Периодически в средствах массовой информации начинается большая волна на тему того, что все излишне зарегулировано ценовой методикой, производить дешевые препараты невыгодно, и они уйдут с рынка», – отметил представитель Росздравнадзора.

По его мнению, проблема вымывания с российского фармрынка дешевых лекарств сильно преувеличена.

Виктор Фисенко представил результаты проведенного мониторинга ассортиментной доступности лекарств стоимостью до 50 рублей. Согласно полученным данным, 30% торговых наименований замещается препаратами, в том числе с более низкой ценой. Еще около 30% препаратов замещаются чуть более дорогими препаратами – их цена выше на 15-50%, что, по его мнению, не является критичным, учитывая изначально низкую стоимость ЛП.

«Истинная дефектура, когда вы не можете приобрести, к примеру, ацетилсалициловую кислоту в таблетках, – рассудил эксперт. – Но если вы не можете ее приобрести, условно говоря, производства финского завода, но рядом лежит она же, производства челябинского завода, я не могу это назвать дефектурой».

Приостановка производства торговых наименований может происходить по разным причинам – закрылся цех, переносится площадка, ремонт, перебои в поставке субстанций, отметил он. При этом через какое-то время производство запускается вновь.

«Ситуация с обеспечением лекарственными препаратами нижнего ценового сегмента в настоящее время стабильна в рамках ассортимента МНН», – заключил Виктор Фисенко.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»