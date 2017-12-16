Perrigo решила претендовать на приобретение безрецептурного бизнеса Merck KGaA

Дженериковая компания Perrigo решила присоединиться к другим потенциальным претендентам на приобретение безрецептурного бизнеса немецкой химико-фармацевтической компании Merck KGaA (в США и Канаде – EMD), сообщает Reuters.

Конкурентами Perrigo на данный момент являются швейцарская Nestle и консорциум частных инвестиционных фондов Bain и Cinven, взявший под контроль немецкую Stada в августе текущего года. Рыночная капитализация Perrigo составляет 12,1 млрд долл.

Окончательный перечень потенциальных покупателей должен быть готов к концу года.

В Perrigo от комментариев отказались.

Merck KGaA объявила о продаже своего безрецептурного бизнеса в начале сентября. Ежегодный объем продаж этого подразделения составляет около 1 млрд долл. По мнению экспертов, сумма сделки может составить около 4,7 млрд долл. (4 млрд евро).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»