Крупные кредиторы АО «РОСТА» не спешат заявлять о своих требованиях в рамках иска о банкротстве

«Сбербанк» 11 декабря заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве АО «РОСТА». Об этом говорится в базе СПАРК. Согласно п.2 и п.2.1. ст.7 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», кредитная организация должна объявить о своем намерении за 15 дней до подачи иска.

Признаки банкротства, согласно п.2 ст.3 и п.2 ст.6 ФЗ № 127-ФЗ, есть, если юридическое лицо не способно удовлетворить денежным требованиям кредиторов по обязательствам, не исполненным им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть уплачены, а также, если сумма этих требований превышает 300 тыс. руб.

В октябре 2017 г. аналогичное уведомление опубликовал «ОТП Банк». Однако позже планы кредитной организации изменились и был подан иск о взыскании долга в размере 47,66 млн руб.

Другие крупные кредиторы также продолжают подавать иски в рамках гражданских дел. Так, 14 декабря в суд принял иск АО «Акрихин» на сумму 273,73 млн руб., в ноябре поступили заявления от Astellas (долг 419,03 млн руб.) и Teva (299,35 млн руб.) и т.д. Всего, по данным СПАРК, в 2017 г. ЗАО «РОСТА» предъявлены претензии на сумму 7,66 млрд руб.

Кроме того, в уходящем году было подано два заявления о признании компании банкротом. Первой была компания Alvogen, которая 12 сентября подала иск, сумма требований составляла 44,84 млн руб., а 20 сентября отозвала заявление. Второе заявление поступило от физического лица — Павла Костенко — 29 сентября, а 12 октября в рамках этого дела ЗАО «Алтайвитамины» подало заявление об установлении размера требований кредиторов. Затем аналогичные документы поступили от SCA Hygiene Products, Merck , ООО «Профилактика», ООО «Алкалоид-Рус».

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»