Teva обнародовала окончательный план реструктуризации

Израильская фармацевтическая компания Teva обнародовала окончательный план реструктуризации бизнеса, предусматривающий, в том числе, сокращение 14 тыс. рабочих мест (25% штата) в течение двух лет, в т.ч. половины сотрудников в Израиле, сообщает FirstWord Pharma. Цель реструктуризации – сокращение издержек на 3 млрд долл. Акции компании выросли на 14%. Как отметили в Teva, основная волна сокращений должна завершиться к концу 2018 г.

По словам исполнительного директора Teva Коре Шульца, принимаемые меры необходимы для обеспечения будущего компании, ее модернизации и сохранения конкурентоспособности на мировом фармрынке.

В рамках реорганизации Teva закроет или продаст значительное количество производственных предприятий в США, Европе, Израиле и развивающихся странах, а также научно-исследовательские центры, офисные здания, штаб-квартиры и другие объекты по всему миру.

Кроме того, Teva планирует полностью пересмотреть научно-исследовательские программы в области дженериков и инновационных препаратов, а также продолжать продавать непрофильные активы. При этом компания намерена сохранить устойчивый ассортимент продукции.

По прогнозу Teva, в 2018 г. расходы на реструктуризацию составят минимум 700 млн долл., в основном, за счет выходных пособий сокращаемым сотрудникам и затрат, связанных с закрытием или продажей предприятий, научно-исследовательских центров и других объектов.

Компания планирует опубликовать прогноз на 2018 г. в феврале вместе с ежегодным финансовым отчетом за 2017 г. Со своей стратегией на долгосрочную перспективу Teva определится позднее.

Также в рамках реструктуризации Teva не будет выплачивать дивиденды на обыкновенные акции, а дивиденды на привилегированные акции будут выплачиваться на квартальной основе. Кроме того, не будут выплачиваться бонусы персоналу, поскольку результаты за 2017 г. намного ниже ожидаемых.

Израильский профсоюз Гистадрут призвал к забастовке против сокращений сотрудников Teva.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»