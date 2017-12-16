Владимир Путин: в 2018 г. расходы на здравоохранение вырастут до 4,1% от ВВП

Общее финансирование системы здравоохранения нужно увеличивать. Об этом заявил Президент России Владимир Путин 14 декабря на большой пресс-конференции.

По словам главы государства, за последнее время немало сделано с точки зрения повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

«Мы центры создали во многих городах России, мы создали перинатальные центры и будем в конце года еще завершать эту программу. Мне кажется, надо будет продолжать ее в будущем. Я уже говорил о снижении младенческой, материнской смертности в этой связи. У нас такие же показатели, не такие же, в принципе, хорошие показатели по снижению смертности от внешних факторов – от ДТП, от заболеваний сердечно-сосудистой системы, от туберкулеза. Есть некоторые подвижки по онкологии, но не такие, как требует проблема, которая еще очень высока», – отметил В. Путин.

По его словам, в этой связи очень актуальна тема софинансирования при строительстве онкоцентров, «и мы будем обязательно это делать», подчеркнул президент и добавил, что для решения накопившихся в здравоохранении проблем необходимо выделять дополнительные средства.

«Что в этом смысле нужно делать? Нужно увеличивать, конечно, прежде всего общее финансирование. Оно и будет увеличено на следующий год. В этом году у нас, по-моему, 3,8 от ВВП примерно, по данным Минфина. Может быть, они могут расходиться, эти данные, с некоторыми другими ведомствами. По данным Минфина, я вчера только с Силуановым (Прим.ред.– министр финансов РФ Антон Силуанов) разговаривал специально по этому вопросу, он мне сказал, что на следующий год 4,1 процента на совокупные расходы по медицине в целом по стране», – заявил президент.

Фото: kremlin.ru

«Фармацевтический вестник»