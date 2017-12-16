К наркотическим средствам допустят частную охрану

Представители Минздрава на встрече с фармацевтами в рамках Аптечного форума рассказали о вступающих в силу новых нормативных документах, касающихся оборота наркотических средств и психотропных веществ.

«В вопросах регистрации наркотических препаратов проделана значительная работа, но еще больше предстоит сделать в ближайшие пять-семь лет, поскольку мы ожидаем увеличение номенклатуры препаратов», — рассказала начальник Отдела нормативно-правового регулирования фармацевтической деятельности, оборота наркотических средств и психотропных веществ Минздрава России Наталья Николаева. Она сообщила, что в ближайшие годы ассортимент расширится за счет обезболивающих наркотических препаратов отечественного производства.

Также в 2018 году будет решен вопрос по больным, мигрирующим внутри страны. Поскольку бесплатно предоставляемые наркотические обезболивающие не следуют за пациентами, переезжающими к родственникам в другие регионы, то в сентябре Минздрав решил включить в «дорожную карту» вопрос миграции пациентов. Решено, что будет прописан регламент взаимодействия между ведомствами и субъектами РФ.

Отныне не только вневедомственная охрана от МВД сможет охранять аптечные организации и склады с наркотическими препаратами, но и частные охранные предприятия. Минздрав предоставляет сетям альтернативу в связи с идущим сокращением численности вневедомственной охраны. Аптечной организации необходимо взять письменный отказ ГУВД или УВД в получении охранной услуги. На основании этого документа организация может обратиться в ЧОП.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»