Прокуроры помогли работникам «Севастопольской аптечной сети» получить зарплату

По поручению прокуратуры г. Севастополя прокуратура Гагаринского района проверила исполнение требований трудового законодательства в деятельности ГУП «Севастопольская аптечная сеть».

Установлено, что задолженность по заработной плате на предприятии перед 35 работниками за сентябрь-октябрь 2017 г. составляет более 1013 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры. Прокуроры внесли представление об устранении нарушений законодательства, которое удовлетворено.

Также в интересах работников ГУП «Севастопольская аптечная сеть» прокуратура направила 35 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время долг работникам выплачен в полном объеме.

«Фармацевтический вестник»