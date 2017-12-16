«Викамед» построит в Ярославской области завод медизделий Прокуроры помогли работникам «Севастопольской аптечной сети» получить зарплату » Владимир Путин дал поручение улучшить лекарственное обеспечение тяжелобольных граждан Президент России Владимир Путин дал поручение правительству выделить дополнительные средства на лекарственное обеспечение граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями. Об этом он заявил 14 декабря на большой пресс-конференции. «Есть вещи «кричащие», вы о них сказали. Это дополнительная помощь, помощь людям с тяжёлыми заболеваниями и помощь с приобретением для них большего количества лекарств. Ведь у нас что произошло? Продолжительность жизни значительно увеличилась – с 65 до 73 лет почти. Люди, которые страдают тяжелыми заболеваниями, слава богу, из жизни не уходят, но их количество растет, а объем денег, которые выделяются, недостаточен. Поэтому я уже дал поручение Правительству: мы увеличим количество денег, выделяемых на соответствующие медикаменты, в том числе на обезболивающие лекарства, и увеличим количество денег на приобретение необходимого оборудования, в том числе и для тех, кто нуждается в использовании этого оборудования на дому», – заявил президент, отвечая на вопрос журналистов.

Фото: kremlin.ru «Фармацевтический вестник»