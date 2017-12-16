«Викамед» построит в Ярославской области завод медизделий

Производитель одноразовых медизделий из Иваново «Викамед» собирается вложить 500 млн рублей в строительство завода в городе Гаврилов-Ям (Ярославская область). Соглашение об этом было подписано 14 декабря на Ярославском инвестиционном форуме.

«Викамед» собирается производить на предприятии одноразовые медизделия из нетканых материалов, компания обещает создать более 300 новых рабочих мест.

В 2016 году компания «Гекса – нетканые материалы» получила займ на 300 млн рублей от Фонда развития промышленности для производства композитных нетканых материалов и одноразовых медизделий. Всего компания собиралась вложить в проект 768 млн рублей.

Недавно входящий в «Ростех» концерн «Техмаш» объявил о планах по созданию в Москве завода одноразовых медицинских инструментов, где будут производиться изделия из полистирола – шпатели, контейнеры для сбора биоматериала, диагностические инструменты для гинекологии.

«Викамед» с 2009 года производит продукцию из нетканых материалов под собственным брендом, говорится на сайте производителя. Это одноразовая медицинская и хирургическая одежда, медицинское белье, специализированные операционные комплекты. Продукция применяется в хирургии, лапаротомии, кардиохирургии, нейрохирургии, пластической и реконструктивной хирургии, акушерстве и гинекологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, стоматологии. Компания «Викамед» принадлежит Наталье Козловой, выручка предприятия в 2016 году составила 127,9 млн рублей, чистая прибыль – 488 тысяч рублей.

Источник: Портал органов государственной власти Ярославской области

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