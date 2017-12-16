Марьям Хубиева не будет работать в «Марафон Фарме»

Бывший генеральный директор государственной Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») Марьям Хубиева не выходила на работу в компанию «Марафон Фарма» Александра Винокурова и Сергея Захарова, выяснил Vademecum. По словам самой Хубиевой, она и руководство «Марафон Фармы» не сошлись во взглядах на то, как должна развиваться «Нацимбио» после объединения с «Марафоном».

«Мы очень долго общались с руководителями «Марафон Фармы» и поняли, что у нас совершенно разные подходы к работе», – объясняет Хубиева.

Представитель «Марафон Фармы» сказал Vademecum, что Хубиева сама приняла решение не работать в компании.

По словам Хубиевой, сейчас она работает в компании «Фармацевтические технологии» в должности исполнительного директора. Эта компания принадлежит ее сестре Лидии Бадриддиновой. «Фармацевтические технологии» занимаются консалтингом, а также сопровождением процесса регистрации лекарственных препаратов.

В августе 2016 года Хубиева возглавила госкомпанию «Нацимбио», которая принадлежит «Ростеху». Год спустя руководство «Ростеха» приняло решение объединить фармацевтические активы «Нацимбио» с активами «Марафон Фармы» Александра Винокурова. В связи с объединением компаний было принято решение произвести кадровые перестановки. Временно исполняющим обязанности генерального директора «Нацимбио» стал исполнительный директор курганского «Синтеза» Андрей Загорский («Синтезом» совместно владеют «Нацимбио» и структуры Винокурова).

А Марьям Хубиева, как утверждали источники на рынке, намеревалась стать вице-президентом «Марафон Фармы».

Марьям Хубиева родилась в 1980 году, окончила фармацевтический факультет Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Является кандидатом фармацевтических наук. В 2005–2008 годах Хубиева занимала должность главного специалиста-эксперта, советника Минздравсоцразвития России, позднее – советника, заместителя начальника Управления организации государственного контроля обращения медицинской продукции Росздравнадзора. В 2010–2014 годах Хубиева была директором по развитию фармпроизводителя «Оболенское», а с 2014 года – генеральным директором «Фармтехнологий».

«Нацимбио» является на 100% дочерним предприятием ГК «Ростех». В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», завод в Курганской области по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез». Выручка «Нацимбио» в 2016 году составила 12,8 млрд рублей, чистый убыток – 1 млрд рублей.

Субхолдинг «Марафон Фарма», который входит в «Марафон Групп», Александр Винокуров построил на базе фармдистрибьютора «СИА Интернейшнл». В структуру «Марафон Фармы» также входит аптечная сеть «Мега Фарм» (развивается под брендами «А-Мега», «Да, здоров!», «Азбука Life»). По итогам первого полугодия 2017 года сеть «Мега Фарм» дебютировала в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» на 57-й строчке с выручкой 1,1 млрд рублей. В сделку по объединению активов с «Нацимбио» аптечная сеть «Мега Фарм» не войдет.

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