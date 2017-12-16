«Ригла» перезапускает свой франчайзинговый проект

Аптечная сеть «Ригла», входящая в группу «Протек», пересмотрела условия своего франчайзингового проекта и рассчитывает привлечь в следующем году около 100 франчайзи, рассказал Vademecum генеральный директор аптечной сети Александр Филиппов. Таким образом партнеры сети получат доступ к технологиям и маркетинговым контрактам франчайзера на более выгодных условиях, а «Ригла» сможет нарастить свою долю на розничном фармацевтическом рынке.

По словам Филиппова, сейчас у «Риглы» всего около 20 франчайзи. «Наш франчайзинговый проект уже давно находится в вялотекущем режиме, – объясняет Филиппов. – Но в этом году мы приняли решение, что будем активно его развивать. Поэтому мы пересмотрели условия для тех, кто хочет стать нашими партнерами». Например, «Ригла» не будет забирать себе часть бонуса от производителя, а весь отдаст франчайзи. При этом условия для франчайзи будут такими же, как и для «Риглы». Также партнеры не будут выплачивать «Ригле» роялти от продаж.

Сама «Ригла» сможет за счет франчайзи нарастить свою долю на рынке, что позволит ей получать лучшие условия по маркетинговым контрактам от производителей.

У «Протека» также есть собственный маркетинговый союз аптек – «ПроАптека». Для его участников выгода заключается в централизации маркетинговой деятельности, улучшении закупочных условий от «Протека», доходе от продажи товаров под собственными торговыми марками «Протека», маркетинговых программах производителей.

Франчайзинговый проект «Риглы» может стать конкурентом «ПроАптеки», но сами компании полагают, что этого не произойдет.

«С «ПроАптекой» мы не конкурируем, поскольку занимаем абсолютно разные ниши, – говорит Филиппов. – «Протек» дает разные возможности для своих потенциальных партнеров. И партнеры решают, каким механизмом они хотят воспользоваться».

Гендиректор «ПроАптеки» Евгений Коротков с этим согласен: «ПроАптека» и франшиза «Риглы» – независимые проекты разных компаний, и цели у них тоже разные».

Свой франчайзинговый проект для аптек недавно запустили бывшие акционеры «А5» Антон Буздалин, Роман Буздалин и Сергей Солодов. Он развивается под брендом «Еаптека».

«Ригла» занимает первое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2017 года» с выручкой 26,5 млрд рублей. На 30 июня сеть насчитывала 1 858 точек. «ПроАптека» по итогам первого полугодия заняла третье место в рейтинге ассоциаций с выручкой 14,8 млрд рублей. На конец полугодия сеть объединяла 2 340 аптек.

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