В Иркутске будет создано производство тест-полосок и глюкометров

В Правительстве Иркутского региона состоялось заседание Инвестиционного совета под руководством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко. На заседании был рассмотрен и поддержан новый инвестпроект по созданию производства тест-полосок для измерения уровня сахара в крови и глюкометров.

Представленный проект претендует на статус регионального инвестиционного проекта для получения льготы по налогу на прибыль организаций.

Проект «Создание производства тест-полосок для измерения уровня сахара в крови и глюкометров в городе Иркутске» представил Ярослав Гладун, исполнительный директор ООО «МедТехСервис». В рамках проекта будет создано 150 новых рабочих мест.

Производственные помещения для создания завода расположены в Иркутске-2, старт проекта — 3 квартал 2017 года, начало производства и реализации тест-полосок — 3 квартал 2018 года. По словам представителя предприятия, тест-полоски будут производиться по корейской технологии, соответствовать всем современным стандартам, при этом стоимость продукции планируется почти в два раза меньше существующей на сегодняшний день.

По словам генерального директора Корпорации развития Иркутской области Олега Севрюкова, возможно привлечение к проекту средств Корпорации в сумме 173 млн рублей. Как отметил Сергей Левченко, в перспективе новое производство может войти в медицинский кластер наряду с другими открывающимися в регионе фармацевтическими предприятиями и организациями системы здравоохранения.

gmpnews