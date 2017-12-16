Томский «Аквелит» вышел с нанобинтами на рынок Индии через партнера

Томская фирма «Аквелит» заключила договор о поставках на индийский рынок уникального полотна для производства антисептических ранозаживляющих повязок Vita Vallis; партнером томичей стала компания Optimed Sales and Distribution Network Private Limited, которая организует производство в Индии конечной продукции, сообщила в пятницу РИА Томск директор «Аквелита» Наталья Кирилова.

Ранее сообщалось, что ранозаживляющие повязки разработаны Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН и впервые появились на рынке в 2011 году. Повязка, за счет эффекта электроположительной сорбции, словно магнит забирает на себя микроорганизмы из раны. В результате раны заживают быстрее, рубцов почти не остается, а повязка не вызывает привыкания и аллергии.

«Мы почти два года вели переговоры с компанией Optimed Sales and Distribution Network Private Limited. Рынок Индии большой и перспективный для нас. <…> При этом мы будем поставлять «сырье» – перевязочный материал Vita Vallis – листами, а нарезку и упаковку будут проводить наши партнеры – для этого в Индии они строят небольшое производство и получают все необходимые сертификаты», – пояснила Кирилова.

Необходимость создавать производство по упаковке Кирилова объясняет особенностями индийского рынка. По ее словам, «Аквелит» будет поставлять партнерам перевязочный материал, которого хватит на производство от 50 тысяч до 55 тысяч штук повязок в месяц, за 2018 год объем составит порядка полумиллиона повязок. В ближайшем будущем «Аквелит» планирует расширить свое присутствие на азиатском рынке.

«Сейчас идут переговоры с компанией также из Юго-Восточной Азии… Пока об итогах говорить рано, информация о возможном заключении контракта появится в ближайшие два месяца», – отметила Кирилова.

Ранее также сообщалось, что «Аквелит» является резидентом ОЭЗ «Томск» и занимается производством по лицензионному соглашению с разработчиком технологии – Институтом физики прочности и материаловедения ТНЦ СО РАН. На сегодняшний день повязки Vita Vallis экспортируются в Южную Африку, Вьетнам, Польшу, ОАЭ и страны Персидского залива.

riatomsk