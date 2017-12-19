Опрос: первостольники не любят акции типа «Товар дня»

Самым простым и удобным маркетинговым инструментом представители средней и малой аптечной розницы посчитали приоритетную рекомендацию на основе терапевтических цепочек (когда первостольник при покупке одного лекарства предлагает покупателю сопутствующие препараты). Самым сложным для них оказался «Товар дня», выяснил центр «Фармзнание».

Центр опросил около 1,8 тысячи специалистов из средней и малой аптечной розницы (сети размером до 15 аптек) из восьми федеральных округов предложив оценить сложность или напротив простоту применения того или иного маркетингового приема.

Наибольшей популярностью, как оказалось, пользуется приоритетная рекомендация на основе терапевтических цепочек — как простой и удобный этот прием оценили 68% опрошенных.

«Товар дня», напротив, оказался сложным для 42% опрошенных, потому что фармацевт обязан рекомендовать его всем покупателям и это не всегда вызывает положительную реакцию с их стороны.

Следующий по сложности (35%) инструмент – допродажа, который в то же время 48% опрошенных определили как легкий. Сложности могут быть связаны с тем, что не во всех аптеках есть удобное программное обеспечение, которое при сканировании штрих-кода показывает первостольнику, какие еще товары рекомендовать покупателю в рамках терапевтической цепочки и других схем продаж.

Самыми эффективными маркетинговыми инструментами специалисты назвали скидки на определенные препараты (66%), приоритетную рекомендацию (56%), приоритетную выкладку (54%). Наименее эффективными они считают сувениры для покупателей (35%).

Наиболее эффективными методами мотивации сотрудников аптеки названы бонусные программы (процент от продажи определенного препарата, с этим согласились 70% опрошенных), фиксированные премии за выполнение плана продаж (57%), подарки (39%).

Рейтинг «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2017 года» читайте здесь.

Источник: Центр для среднего и малого аптечного бизнеса «Фармзнание»

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