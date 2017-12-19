«Система» заявила о готовности выплатить «Роснефти» 136 млрд рублей

18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменения решение первой инстанции о взыскании с АФК «Система» 136,3 млрд рублей по иску «Роснефти» и «Башнефти», вскоре оно вступит в силу. В «Системе» готовы его исполнить, но собираются подавать кассационную жалобу.

Корпорация планирует исполнить решение суда в установленном законом порядке и одновременно собирается подавать кассационную жалобу на постановление апелляционного суда, сообщила АФК «Система». Кредитные и финансовые обязательства будут выполнены своевременно и в полном объеме, утверждает корпорация.

«Роснефть» и «Башнефть» подали иск в арбитражный суд Уральского округа в мае 2017 года, требуя взыскать с «Системы» 170,6 млрд рублей — во столько были оценены убытки, которые понесла «Башнефть» в результате реорганизации в 2014 году. Суд в августе удовлетворил его частично, взыскав 136,3 млрд рублей. Апелляционная жалоба была подана в октябре, постановление апелляционный суд вынес сегодня, следует из материалов суда.

Решение первой инстанции вступит в силу с момента публикации постановления апелляционного суда, еще пять дней у ответчика есть на исполнение решения, пояснил представитель «Системы».

По этому иску ранее были арестованы некоторые принадлежащие «Системе» компании, в частности, 100% акций ГК «Медси», которая по итогам 2016 года заняла третью строчку рейтинга «ТОП100 частных многопрофильных клиник России».

Кроме того, «Роснефть» и «Башнефть» требуют с «Системы» в арбитражном суде Башкирии еще 131,6 млрд рублей дивидендов за 2009-2013 годы. «Система», в свою очередь, требует с «Роснефти» и «Башнефти» в суде возместить ей ущерб в размере 330,5 млрд рублей.

Источник: АФК Система

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