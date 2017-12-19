Росздравнадзор изымает из аптек Цефтриаксон с осколками стекла

Росздравнадзор изымает из обращения серию антибиотика Цефтриаксон производства ОАО «Биохимик» из-за обнаруженных в нем осколков стекла. Об этом сообщается в письме Росздравнадзора, разосланном в регионы.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании предоставленных территориальным органом Росздравнадзора по Удмуртской Республике сведений о выявлении осколков стекла в разведенном растворе лекарственного препарата «Цефтриаксон, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1,0 г, флаконы (50), коробки картонные» серии 0190417 производства ОАО «Биохимик», Россия, информирует о приостановлении реализации данной серии препарата», – говорится в документе.

В связи с этим ведомство просит аптеки и медорганизации провести проверку наличия указанной серии и сообщить о результатах в территориальные органы Росздравнадзора, которые должны обеспечить контроль за изъятием препарата.

В середине ноября ведомство сообщало об изъятии из обращения 37 серий сиропа от кашля Стоптуссин-Фито производства фармацевтической компании Teva в связи с отклонением от норм содержания одного из вспомогательных веществ – пропилпарагидроксибензоата.

Источник: Росздравнадзор

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