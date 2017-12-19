Правительство Израиля займется судьбой сотрудников Teva

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созовет министров и встретится с генеральным директором израильской фармкомпании Teva Pharmaceutical Коре Шульцем для разрешения кризиса, связанного с планами компании уволить 14 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации бизнеса.

«На прошлой неделе я с ним [Коре Шульцем. – Vademecum] поговорил и сказал, что нашей главной задачей является минимизировать ущерб сотрудников. Это первое. Второе – предотвратить закрытие завода и предприятий в Иерусалиме. И третье – сделать так, чтобы Teva осталась в Израиле. Здесь тысячи сотрудников, она была создана как израильская компания, и мы хотим, чтобы она таковой осталась. Мы воспользуемся разными доступными нам средствами, которые помогут выполнить эти задачи», – сказал Нетаньяху на открытии заседания правительства 17 декабря.

По его словам, на этой неделе состоится еще одна встреча с гендиректором Teva, министром финансов Моше Кахлоном и министром экономики Эли Коганом.

Кроме того, по данным Израильской корпорации телерадиовещания, Нетаньяху распорядился создать команду министров для работы с кризисом Teva. В нее войдут сам премьер, министр социального обеспечения Израиля Хаим Кац, министр по делам Иерусалима Зеев Элькин, а также министр экономики. В работе команды также может принять участие министр финансов.

О том, что Teva планирует в рамках реструктуризации бизнеса сократить 14 тысяч сотрудников, что составляет около 25% штата, стало известно 14 декабря. Слухи об этом ходили и раньше, однако компания опровергала их.

Teva Pharmaceutical Industries – крупный международный производитель оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более тысячи молекул. Штаб-квартира расположена в Израиле. Продукция компании продается более чем в 80 странах, выручка Teva в 2016 году составила $21,9 млрд.

Источник: РИА «Новости»

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