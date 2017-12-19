Элтон Джон и Скворцова договорились о совместной борьбе со СПИДом

Британский певец Элтон Джон встретился с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой в Москве. Они обсудили сотрудничество между фондом борьбы со СПИДом Элтона Джона и российским Минздравом. По словам певца, они договорились о более тесном сотрудничестве для борьбы с этим заболеванием в России.

«Я несказанно рад шансу встретиться и обсудить с доктором Скворцовой более тесное сотрудничество между моим фондом борьбы со СПИДом и [российским] Министерством здравоохранения ради борьбы со СПИДом в России», – написал Элтон Джон в Instagram, назвав это сотрудничество «важной и насущной работой».

Фонд для финансирования программ по борьбе со СПИДом Elton John AIDS Foundation был создан певцом в 1992 году. В четверг в Москве состоялся его концерт, во время которого он отметил, что его фонд борьбы со СПИДом и российский Минздрав договорились о более тесном сотрудничестве по борьбе с инфекцией в России.

Весной 2017 года министр здравоохранения Вероника Скворцова и руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский спорили о ситуации с уровнем заболеваемости ВИЧ в 2016 году. По данным Минздрава, в 2016 году было зарегистрировано 86,8 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, а в 2015 году – более 100 тысяч. Исходя из этого глава ведомства заявила, что заболеваемость ВИЧ в России в 2016 году снизилась на 15%. Покровский же, в свою очередь, привел другие данные – по его словам, в 2016 году число новых случаев заражения ВИЧ составило 103,5 тысячи, и, таким образом, по отношению к 2015 году этот показатель вырос на 5,3%.

По последним данным Федерального центра по борьбе со СПИДом, число ежегодно регистрируемых новых случаев ВИЧ продолжает увеличиваться, хотя темпы прироста и замедлились, – за первые 10 месяцев 2017 года было выявлено почти 79,1 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: Instagram

vademec