В Канаде погиб основатель фармкомпании Apotex

Основатель канадской фармкомпании Apotex 75-летний Бернард Шерман и его супруга Хани Шерман были обнаружены мертвыми в субботу, 16 декабря, у себя дома. Позднее полиция Торонто сообщила, что причиной их смерти стало удушье.

По данным The Canadian Press, супруги Шерман погибли от «сдавливания шеи веревкой». Хотя следов взлома в доме погибших обнаружено не было, полиция считает инцидент «подозрительным». «Глубоко потрясены и опечалены этой новостью, наши мысли и молитвы с семьей [Шерман]», – сообщили в компании Apotex.

Бернард Шерман основал Apotex в 1974 году. Компания специализируется на производстве дженериков препаратов таких производителей, как Pfizer, Merck и Eli Lilly, которые применяются для лечения различных заболеваний – онкологии, диабета, глаукомы, инфекционных заболеваний и других. В 2016 году выручка Apotex составила $1,19 млрд. Состояние самого Шермана Forbes оценил в $3,2 млрд. В 2012 году он оставил пост гендиректора компании и стал председателем совета директоров.

Источник: The Canadian Press

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